Естонія не перекладатиме закони російською мовою, щоб зекономити кошти

Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії повідомило, що не перекладатиме закони російською мовою з метою економії коштів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка юстиції та цифрових технологій Лійзи Пакоста, яку цитує ERR.

За її словами, цей крок дасть змогу заощадити гроші, не впливаючи на зрозумілість естонського правового порядку і функціонування права.

"Юридичну силу матимуть тільки правові акти, опубліковані естонською мовою в Riigi Teataja", – сказала Пакоста.

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Міністерство юстиції переклало російською мовою і постійно оновлює близько половини чинних законів – загалом близько 200 законів.

Досі на оновлення перекладів російською мовою витрачалося 12 900 євро на рік.

Закони, які були перекладені російською мовою, залишаться доступними в Riigi Teataja і на порталі Jurist aitab, але не будуть оновлюватися.

Англійські переклади законів також публікуються в Riigi Teataja і постійно оновлюються.

Метою перекладів на англійську мову є їх поширення за межами Естонії з метою підтримки міжнародного спілкування з партнерами та іноземними інвесторами.

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу Росії на Україну Естонія заборонила публічну демонстрацію символів агресії РФ. президент Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Естонські ЗМІ час від часу повідомляють про інциденти зі штрафами за порушення законодавства. Наприклад, у Нарві виписали штраф водієві за георгіївську стрічку, що висіла на дзеркалі автомобіля з фінськими номерами.