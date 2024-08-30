Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило, что не будет переводить законы на русский язык с целью экономии средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийзи Пакоста, которую цитирует ERR.

По ее словам, этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирование права.

"Юридическую силу будут иметь только правовые акты, опубликованные на эстонском языке в Riigi Teataja", – сказала Пакоста.

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Министерство юстиции перевело на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов – всего около 200 законов.

До сих пор на обновление переводов на русский язык тратилось 12 900 евро в год.

Законы, которые были переведены на русский язык, останутся доступными в Riigi Teataja и на портале Jurist aitab, но не будут обновляться.

Английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.

Целью переводов на английский язык является их распространение за пределами Эстонии с целью поддержки международного общения с партнерами и иностранными инвесторами.

Напомним, что после полномасштабного нападения России на Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии РФ. президент Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Эстонские СМИ время от времени сообщают об инцидентах со штрафами за нарушение законодательства. Например, в Нарве выписали штраф водителю за георгиевскую ленту, висевшую на зеркале автомобиля с финскими номерами.