Фінського водія в Естонії оштрафували за георгіївську стрічку

На прикордонному переході в естонській Нарві у вівторок, 28 листопада, виписали штраф водієві за георгіївську стрічку, що висіла на дзеркалі автомобіля з фінськими номерами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії повідомив, що прикордонники виявили георгіївську стрічку, прикріплену до дзеркала автомобіля з фінськими номерами, який прибув на прикордонний пункт у Нарві.

Водієві вказали, що в Естонії такі символи російської агресії заборонені, й оштрафували його на 400 євро.

Зазначається, що чоловік віддав георгіївську стрічку й продовжив свій шлях до Росії.

Нагадаємо, що ще минулого року в Естонії набув чинності закон про заборону використання у громадському просторі символіки, яка позначає схвалення війни Росії проти України.

Відтоді естонські ЗМІ час від часу повідомляють про подібні інциденти. Приміром, раніше цього місяця оштрафували громадянина РФ, який в’їжджав в Естонію на своєму авто з георгіївською стрічкою.