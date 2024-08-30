Италия предпоследней в ЕС определилась с кандидатом в еврокомиссары

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в пятницу, 30 августа, предложила министру по делам Европы Раффаэле Фитто стать итальянским еврокомиссаром в следующем составе Европейской комиссии.

Об этом она объявила на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Как пояснила Мелони, ее выбор кандидата в еврокомиссары пал "на человека, который имеет большой опыт и смог управлять своим портфелем с отличными результатами".

55-летний Рафаэле Фитто ранее отвечал за расходование выделенных Италии средств Евросоюза на восстановление после COVID-19, и достижение целей реформ, связанных с этим финансированием. Перед тем он был евродепутатом и возглавлял южный итальянский регион Апулия.

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Фитто считается одним из самых умеренных членов ультраправой партии Мелони "Братья Италии", а перед тем был членом Христианско-демократической партии и партии "Вперед, Италия!" покойного экс-премьер-министра Сильвио Берлускони.

Италия, которая стала предпоследней страной, определившейся со своим кандидатом в еврокомиссары, надеется получить влиятельную должность в Еврокомиссии – например, вице-президента, ответственного за финансовые вопросы.

Только Бельгия не подала свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на 30 августа, из-за проблем с образованием правительственной коалиции.

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