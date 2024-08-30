Аварія розкішної яхти біля Сицилії: слідство ведуть щодо трьох членів екіпажу

У справі про аварію розкішної яхти Bayesian, яка затонула біля берегів Сицилії минулого тижня, в результаті чого загинули семеро людей, фігурують капітан і двоє членів екіпажу, щодо яких ведеться слідство.

Про це агентству АР заявив їхній адвокат Маріо Скопезі, повідомляє "Європейська правда".

Скопезі зазначив, що італійська прокуратура в середу, 28 серпня, взяла під слідство Тіма Паркера Ітона, інженера, який відповідав за безпеку машинного відділення Bayesia, і матроса Метью Гріффіта, який ніс вахту в ніч катастрофи.

"Характер їхньої можливої відповідальності поки що незрозумілий, оскільки розслідування тільки розпочалося", – сказав адвокат.

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Він уточнив, що Паркер Ітон та Гріффіт покинули Італію в середу разом із рештою екіпажу яхти.

56-метрова розкішна яхта Bayesian під британським прапором затонула поблизу Сицилії в Середземному морі 19 серпня. 15 людей на борту вдалось врятувати, решту сімох пасажирів – зокрема британського технологічного магната Майка Лінча – знайшли загиблими.

Італійський прокурор розпочав розслідування за фактом ненавмисного вбивства Лінча та ще шістьох людей.

У справі вже фігурує капітан Bayesian Джеймс Катфілд, 51-річний громадянин Нової Зеландії. Він відмовився давати свідчення.