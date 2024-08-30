Крушение роскошной яхты возле Сицилии: следствие ведут в отношении трех членов экипажа

В деле об аварии роскошной яхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии на прошлой неделе, в результате чего погибли семь человек, фигурируют капитан и двое членов экипажа, в отношении которых ведется следствие.

Об этом агентству АР заявил их адвокат Марио Скопези, сообщает "Европейская правда".

Скопези отметил, что итальянская прокуратура в среду, 28 августа, взяла под следствие Тима Паркера Итона, инженера, который отвечал за безопасность машинного отделения Bayesia, и матроса Мэтью Гриффита, который нес вахту в ночь катастрофы.

"Характер их возможной ответственности пока неясен, поскольку расследование только началось", – сказал адвокат.

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Он уточнил, что Паркер Итон и Гриффит покинули Италию в среду вместе с остальным экипажем яхты.

56-метровая роскошная яхта Bayesian под британским флагом затонула вблизи Сицилии в Средиземном море 19 августа. 15 человек на борту удалось спасти, остальных семерых пассажиров – в частности британского технологического магната Майка Линча – нашли погибшими.

Итальянский прокурор начал расследование по факту непреднамеренного убийства Линча и еще шести человек.

В деле уже фигурирует капитан Bayesian Джеймс Катфилд, 51-летний гражданин Новой Зеландии. Он отказался давать показания.