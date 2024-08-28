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Аварія розкішної яхти біля Сицилії: капітан відмовляється давати свідчення

Новини — Середа, 28 серпня 2024, 10:20 — Ірина Кутєлєва

Капітан розкішної яхти, що належить родині британського технологічного магната Майка Лінча, і яка затонула минулого тижня біля берегів Сицилії, відмовився відповідати на запитання прокурорів під час допиту.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Джеймс Катфілд, 51-річний громадянин Нової Зеландії, був взятий під слідство в понеділок італійською прокуратурою. 

"Капітан скористався своїм правом зберігати мовчання з двох основних причин. По-перше, він дуже виснажений. По-друге, адвокатів призначили тільки в понеділок, і для ретельного і правильного захисту нам необхідно отримати низку даних, яких у нас наразі немає", – сказав журналістам адвокат Джованні Ріццуті.

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Лінч і ще шестеро людей загинули, коли яхта Bayesian під британським прапором перекинулася і затонула 19 серпня за кілька хвилин після того, як її накрив шторм під час стоянки на якорі біля північної Сицилії.

Прокурори заявили, що розслідування займе багато часу і потребуватиме вилучення уламків судна з моря. Наразі судно Bayesian лежить на правому боці на глибині близько 50 метрів.

Італійський прокурор розпочав розслідування за фактом ненавмисного вбивства британського технологічного магната Майка Лінча та ще шістьох людей.

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Італія
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