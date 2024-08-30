Угорщина хоче домагатись від Брюсселя 2 млрд євро за "захист кордону від мігрантів"

Уряд Угорщини готується вжити заходів із залученням міжнародних юридичних експертів, щоб домогтися від Брюсселя відшкодування витрат, пов'язаних з охороною кордону.

Про це повідомив парламентський державний секретар Міністерства внутрішніх справ Бенсе Ретварі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

Перед цим в урядовій постанові, опублікованій у вечірньому випуску газети Magyar Közlöny за четвер, уряд сформулював низку претензій:

Угорщина безперервно і ефективно захищала зовнішні і шенгенські кордони Європейського Союзу від нелегальної імміграції і забезпечувала безперебійне функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю.

Брюссель винен Угорщині приблизно два мільярди євро (близько 800 мільярдів форинтів), оскільки країна витратила стільки на охорону кордонів з 2015 року, в той час як Європейський Союз не надав значної підтримки.

Інституції Європейського Союзу розпочали політичні атаки на Угорщину через ефективний захист її кордонів та політично вмотивовані судові процеси.

Мета уряду – вирахувати 200 мільйонів євро штрафу за порушення імміграційної політики ЄС, накладених Судом Євросоюзу, з 800 мільярдів форинтів, які нібито Брюссель винен Угорщині.

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За словами Бенсе Ретварі, Брюссель карає Угорщину безпрецедентною сумою штрафів через те, що країна не впускає нелегальних іммігрантів, в той час як останніми роками вона витратила значні кошти на заходи з охорони кордону. Із залученням міжнародних юридичних експертів уряд готується вжити заходів для того, щоб витрати, пов'язані з охороною кордонів, були визнані і відшкодовані Брюсселем, заявив держсекретар.

Це не перший раз, коли уряд очікує від Європейського Союзу відшкодування мільярдів, призначених для будівництва прикордонної огорожі, але щоразу прохання про це відхиляла Європейська комісія, і є велика ймовірність, що і цього разу не буде інакше.

Раніше угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з ЄС заявив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Орбан раніше пообіцяв, що Угорщина не змінить свою міграційну політику і політику надання притулку, незважаючи на будь-які рішення Суду ЄС.

Орбан закликав ЄС профінансувати будівництво прикордонних парканів від мігрантів.