Венгрия хочет добиваться от Брюсселя 2 млрд евро за "защиту границы от мигрантов"

Правительство Венгрии готовится принять меры с привлечением международных юридических экспертов, чтобы добиться от Брюсселя возмещения расходов, связанных с охраной границы.

Об этом сообщил парламентский государственный секретарь Министерства внутренних дел Бенсе Ретвари, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

Перед этим в правительственном постановлении, опубликованном в вечернем выпуске газеты Magyar Közlöny за четверг, правительство сформулировало ряд претензий:

– Венгрия непрерывно и эффективно защищала внешние и шенгенские границы Европейского Союза от нелегальной иммиграции и обеспечивала бесперебойное функционирование Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля.

– Брюссель должен Венгрии примерно два миллиарда евро (около 800 миллиардов форинтов), поскольку страна потратила столько на охрану границ с 2015 года, в то время как Европейский Союз не оказал значительной поддержки.

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– Институты Европейского Союза начали политические атаки на Венгрию из-за эффективной защиты ее границ и политически мотивированных судебных процессов.

Цель правительства – вычислить 200 миллионов евро штрафа за нарушение иммиграционной политики ЕС, наложенных Судом Евросоюза, из 800 миллиардов форинтов, которые якобы Брюссель должен Венгрии.

По словам Бенсе Ретвари, Брюссель наказывает Венгрию беспрецедентной суммой штрафов из-за того, что страна не впускает нелегальных иммигрантов, в то время как в последние годы она потратила значительные средства на мероприятия по охране границы. С привлечением международных юридических экспертов правительство готовится принять меры для того, чтобы расходы, связанные с охраной границ, были признаны и возмещены Брюсселем, заявил госсекретарь.

Это не первый раз, когда правительство ожидает от Европейского Союза возмещения миллиардов, предназначенных для строительства пограничного ограждения, но каждый раз просьбу об этом отклоняла Европейская комиссия, и есть большая вероятность, что и на этот раз не будет иначе.

Ранее венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с ЕС заявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

Орбан ранее пообещал, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и политику предоставления убежища, несмотря на любые решения Суда ЕС.

Орбан призвал ЕС профинансировать строительство пограничных заборов от мигрантов.