На Криті розслідують смерть американського солдата

У місті Ханья на грецькому острові Крит уранці 31 серпня виявили тіло 30-річного солдата, громадянина США, поліція розпочала розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання ProtoThema.

За попередньою інформацією, американець близько 5-ї години ранку випав з даху будівлі, в якій орендував кімнату.

На місце події прибула швидка допомога, яка констатувала смерть чоловіка.

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30-річний загиблий перебував на Криті у відрядженні – ймовірно, до військово-морської бази НАТО в порту Суда.

Про інцидент повідомили правоохоронні органи, а також американських дипломатів, його обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, у квітні в Польщі під час військових навчань НАТО Saber Strike загинув капрал з Іспанії.