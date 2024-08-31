На Криті розслідують смерть американського солдата
Новини — Субота, 31 серпня 2024, 17:05 —
У місті Ханья на грецькому острові Крит уранці 31 серпня виявили тіло 30-річного солдата, громадянина США, поліція розпочала розслідування.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання ProtoThema.
За попередньою інформацією, американець близько 5-ї години ранку випав з даху будівлі, в якій орендував кімнату.
На місце події прибула швидка допомога, яка констатувала смерть чоловіка.
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30-річний загиблий перебував на Криті у відрядженні – ймовірно, до військово-морської бази НАТО в порту Суда.
Про інцидент повідомили правоохоронні органи, а також американських дипломатів, його обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, у квітні в Польщі під час військових навчань НАТО Saber Strike загинув капрал з Іспанії.
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