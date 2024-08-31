На Крите расследуют смерть американского солдата
Новости — Суббота, 31 августа 2024, 17:05 —
В городе Ханья на греческом острове Крит утром 31 августа обнаружили тело 30-летнего солдата, гражданина США, полиция начала расследование.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание ProtoThema.
По предварительной информации, американец около 5 часов утра выпал с крыши здания, в котором арендовал комнату.
На место происшествия прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть мужчины.
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30-летний погибший находился на Крите в командировке – вероятно, на военно-морской базе НАТО в порту Суда.
Об инциденте сообщили правоохранительные органы, а также американских дипломатов, его обстоятельства выясняются.
Напомним, в апреле в Польше во время военных учений НАТО Saber Strike погиб капрал из Испании.
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