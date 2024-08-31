В столице Тюрингии митинговали против ультраправых перед региональными выборами

Несколько сотен человек в субботу, 31 августа, приняли участие в акции протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Эрфурте – столице федеральной земли Тюрингия – за день до выборов в региональный парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Протест, организованный альянсом Auf die Plätze ("На своих местах"), прошел по центру Эрфурта к главной площади Домплатц, где "АдН" планирует провести свой митинг по случаю завершения избирательной кампании.

Ожидается, что вместе с лидером ультраправых в Тюрингии Бьорном Гёке на митинге будет присутствовать сопредседатель всей партии Алиса Вайдель.

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Фото: DPA

"Мы не позволим "АдН" доминировать в предвыборные выходные своей крайне правой агитацией, запугивать людей и злоупотреблять нашим городом как сценой для своей пропаганды", – заявили в Auf die Plätze.

Неделю назад тысячи людей также выходили на улицы Эрфурта в знак протеста против правого экстремизма.

В воскресенье в Тюрингии должны состояться выборы в новый земельный парламент. Последние предвыборные опросы свидетельствуют о лидерстве "АдГ", которая претендует на 29-30% голосов.

За ультраправыми со значительным отрывом идут консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), новый левопопулистский Альянс Сары Вагенкнехт BSW и "Левые".

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