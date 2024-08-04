Франція закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з Лівану

Франція закликала своїх громадян, які перебувають у Лівані, якнайшвидше залишити країну через очікуване загострення безпекової ситуації.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Франції у неділю 4 серпня опублікувало заяву, у якій закликає не планувати поїздок до Лівану, а тих французьких громадян, які вже перебувають в країні – невідкладно виїздити.

Останніми днями з аналогічними закликами виступили багато інших країн на тлі побоювання спалаху бойових дій між Іраном і підтримуваним ним угрупованням "Хезболла", що діє на півдні Лівану, та Ізраїлем.

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Швеція також оголосила, що призупиняє роботу посольства у Лівані.

Багато авіаліній, що виконують рейси до Лівану та Ізраїлю, скасували польоти на найближчі дні.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.