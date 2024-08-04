Франция призвала своих граждан как можно быстрее выехать из Ливана

Франция призвала своих граждан, находящихся в Ливане, как можно быстрее покинуть страну из-за ожидаемого обострения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Франции в воскресенье 4 августа опубликовало заявление, в котором призывает не планировать поездок в Ливан, а тех французских граждан, которые уже находятся в стране – безотлагательно выезжать.

В последние дни с аналогичными призывами выступили многие другие страны на фоне опасений вспышки боевых действий между Ираном и поддерживаемой им группировкой "Хезболла", действующей на юге Ливана, и Израилем.

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Швеция также объявила, что приостанавливает работу посольства в Ливане.

Многие авиалинии, выполняющие рейсы в Ливан и Израиль, отменили полеты на ближайшие дни.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.