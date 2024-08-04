В Ірландії Росію назвали однією з небагатьох країн, які намагаються шпигувати там

У поліції Ірландії розповіли, що Росія – одна з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTÉ.

Представник відділу, що займається питаннями держбезпеки, Майкл Макелган заявив, що правоохоронці особливо стурбовані діяльністю країн, які з недружніми намірами займаються шпигунством в Ірландії.

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За його словами, такі країни – серед яких Росія – намагаються підтримувати різні екстремістські сили всередині Ірландії та сіяти недовіру до влади, а також отримувати доступ до секретної інформації держави та бізнесу.

Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.

"Зважаючи на події у Солсбері у Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія", – сказав Макелган. Він додав, що серед них також Китай.

Макелган зазначив, що правоохоронці пильно стежать за особами, яких вважають можливими шпигунами, а також співпрацюють у цьому питанні з розвідувальними відомствами інших країн Європи.

Нагадаємо, у Німеччині закликали посилити контроль кордону з Угорщиною через спрощення Будапештом в’їзду для росіян.

У Норвегії на початку липня затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Китаю.

Також у ЗМІ з'являлися публікації про те, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії.