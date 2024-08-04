В Ирландии Россию назвали одной из немногих стран, которые пытаются шпионить там

В полиции Ирландии рассказали, что Россия – одна из немногих стран, которые пытаются шпионить на территории Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTÉ.

Представитель отдела, занимающегося вопросами госбезопасности, Майкл Макелган заявил, что правоохранители особенно обеспокоены деятельностью стран, которые с недружественными намерениями занимаются шпионажем в Ирландии.

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По его словам, такие страны – среди которых Россия – пытаются поддерживать различные экстремистские силы внутри Ирландии и сеять недоверие к власти, а также получать доступ к секретной информации государства и бизнеса.

Он отметил, что их отдел госбезопасности и разведки имеет четыре департамента, занимающихся мониторингом деятельности в Ирландии четырех государств.

"Учитывая события в Солсбери в Британии, на вторжение России в Украину – не думаю, что кто-то удивится, если бы я сказал, что одна из этих стран – Россия", – сказал Макелган. Он добавил, что среди них также Китай.

Макелган отметил, что правоохранители пристально следят за лицами, которых считают возможными шпионами, а также сотрудничают в этом вопросе с разведывательными ведомствами других стран Европы.

Напомним, в Германии призвали усилить контроль границы с Венгрией из-за упрощения Будапештом въезда для россиян.

В Норвегии в начале июля задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.

Также в СМИ появлялись публикации о том, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии.