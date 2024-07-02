У Норвегії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Китаю

У Норвегії затримали громадянина країни, якого підозрюють у розвідувальній діяльності в інтересах Китаю.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Службі безпеки Норвегії (PST) заявили, що затриманій особі висунули звинувачення за підозрами у серйозній розвідувальній діяльності проти державної таємниці за ст. 122 і 126 кримінального кодексу.

Вже у вівторок суд в Осло має обрати затриманому запобіжний захід.

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Адвокат заявляє, що його підзахисний заперечує роботу в інтересах Китаю та не визнає звинувачень.

Наскільки відомо, це перший випадок затримання громадянина Норвегії за такими підозрами.

У своїх прогнозах на 2024 рік PST окреслила Китай як основну з основних загроз з точки зору розвідувальної діяльності проти інтересів Норвегії, оскільки Китай прагне нарощувати контроль над ланцюжками постачання і отримувати вплив в Арктиці.

PST припускала, що Китай, як і Росія, буде вдаватися до спроб отримати передові норвезькі технології, передусім через кібероперації та вербування агентів. У тому числі висловлювали припущення, що шпигунською роботою можуть займатися китайські контейнерні та інші цивільні судна, які ходять уздовж берегів Норвегії.

У посольстві Китаю тоді відкинули такі оцінки та заявили, що це "стигматизує нормальну співпрацю" між країнами.

Раніше у червні прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про посилення позиції країни щодо Китаю, пообіцявши тіснішу співпрацю з бізнесом щодо ризиків для безпеки, пов'язаних з Пекіном.

Навесні цього року у Швеції вирішили депортувати китайську журналістку, яка прожила там близько 20 років, через ризики для нацбезпеки.

А перед тим у березні Норвегія вислала громадянку Китаю, яка запустила дрон над об’єктом НАТО.