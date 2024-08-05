У Нідерландах шукають покупця на російські літаки, чий власник збанкрутував через санкції

У Нідерландах відчайдушно шукають нового власника для чотирьох російських літаків в аеропорту Маастрихт-Аахен після банкрутства попереднього власника через санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Літаки Airbus перебувають у компанії з технічного обслуговування літаків Samco в місті Бік, неподалік від аеропорту Маастрихт-Аахен, з 2019 року. Спочатку вони перебували там в очікуванні клієнта, розповідає директор компанії Констант ван Шайк. "Авіакомпанія, яка збиралася літати літаками, відмовилася від цього. Тож шукали нового замовника. Тим часом вони були з нами, що часто трапляється з літаками", – сказав він.

Ван Шайк каже, що завжди потрібен певний час, перш ніж знайдеться новий клієнт. Але в цьому випадку власник збанкрутував до того, як літаки знову піднялися в повітря. Тож вони залишилися в Біку довше.

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"Власник збанкрутував внаслідок війни між Росією та Україною. "Через запроваджені санкції літакам більше не дозволяли залишати нашу стоянку. І їм більше не дозволялося мати російського власника", – розповідає Ван Шайк.

Літаки були експропрійовані у росіян через куратора з Ірландії. Зараз куратор є власником літаків і шукає покупця. Зацікавлені сторони можуть брати участь у торгах, каже Ван Шайк: "Але все це відбувається через Ірландію, ми в Samco не маємо до цього ніякого стосунку".

Літаки стоять на стоянці голландської компанії. Вартість цього паркування зросла приблизно на 300 євро за літак на день і становить понад мільйон євро. Оскільки куратор очікує, що покупець знайдеться найближчим часом, він авансував цю суму компанії Samco. Ван Шайк очікує, що виручка від продажу чотирьох літаків складе від 100 до 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, у червні суд Нью-Йорка відмовив Міністерству юстиції США в праві продати супер’яхту Amadea, яка, як стверджується, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і пізніше передала її Сполученим Штатам.