В Нидерландах ищут покупателя на российские самолеты, чей владелец обанкротился из-за санкций

В Нидерландах отчаянно ищут нового владельца для четырех российских самолетов в аэропорту Маастрихт-Аахен после банкротства предыдущего владельца из-за санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Самолеты Airbus находятся в компании по техническому обслуживанию самолетов Samco в городе Бик, недалеко от аэропорта Маастрихт-Аахен, с 2019 года. Сначала они находились там в ожидании клиента, рассказывает директор компании Констант ван Шайк. "Авиакомпания, которая собиралась летать самолетами, отказалась от этого. Поэтому искали нового заказчика. Тем временем они были с нами, что часто случается с самолетами", – сказал он.

Ван Шайк говорит, что всегда требуется определенное время, прежде чем найдется новый клиент. Но в этом случае владелец обанкротился до того, как самолеты снова поднялись в воздух. Поэтому они остались в Бике дольше.

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"Владелец обанкротился в результате войны между Россией и Украиной. "Из-за введенных санкций самолетам больше не позволяли покидать нашу стоянку. И им больше не разрешалось иметь российского владельца", – рассказывает Ван Шайк.

Самолеты были экспроприированы у россиян через куратора из Ирландии. Сейчас куратор является владельцем самолетов и ищет покупателя. Заинтересованные стороны могут участвовать в торгах, говорит Ван Шайк: "Но все это происходит через Ирландию, мы в Samco не имеем к этому никакого отношения".

Самолеты стоят на стоянке голландской компании. Стоимость этой парковки выросла примерно на 300 евро за самолет в день и составляет более миллиона евро. Поскольку куратор ожидает, что покупатель найдется в ближайшее время, он авансировал эту сумму компании Samco. Ван Шайк ожидает, что выручка от продажи четырех самолетов составит от 100 до 120 миллионов евро.

Напомним, в июне суд Нью-Йорка отказал Министерству юстиции США в праве продать суперъяхту Amadea, которая, как утверждается, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

В мае 2022 года островное государство Фиджи конфисковало Amadea и позже передало ее Соединенным Штатам.