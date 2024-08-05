Минобороны Британии: Россия может шпионить за местами обучения украинских военных

Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежения за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В инструкции, распространенной среди британских военных, указано, что российские спецслужбы обнаружили "значительный" интерес к операции Interflex, в рамках которой Лондон совместно с союзниками обеспечивает подготовку солдат из Украины.

Среди прочего, Россия может использовать дроны для слежки за военными базами в Британии, а также ищет военных инструкторов в интернете или в реальной жизни и пытается получить от них информацию.

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"Существуют реальные угрозы шпионажа и подрывной деятельности, связанные с подготовкой ВСУ в Великобритании. Они включают использование дистанционно пилотируемых авиационных систем и физической разведки, виртуальные и физические подходы к тем, кто обеспечивает тренировки, и интерес со стороны журналистов-расследователей", – говорится в инструкциях.

В Минобороны Британии сказали The Times, что пока есть "мало доказательств" использования беспилотников для шпионажа за учениями Interflex.

"Это правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений. Существует целый ряд надежных мер для защиты наших людей и объектов", – заявил представитель ведомства.

Предостережения британской армии перекликаются с методами российского шпионажа в других странах Европы.

Известно, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники. Это стало настолько распространенным явлением, что инструкторы были вынуждены учитывать это во время учений.

Кроме того, в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской базе в Баварии.