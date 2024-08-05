Одіозна євродепутатка з Румунії хоче віддячити поліціянту, в якого позичила скутер для тіктоку

Депутатка Європейського парламенту від Румунії Діана Шошоаке, відома вибриками та скандальними заявами, вирішила віддячити поліцейському Валеру Ковачу, якого звільнили через те, що він позичив Шошоаке для відео шолом та поліцейський скутер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунська поліція після перевірки відео, де Шошоаке позує в поліцейській уніформі та на службовому скутері, вирішила звільнити Ковача.

Ініційоване службове провадження показало, що поліцейський систематично поширював у соцмережах образи в бік державних службовців та співгромадян. Також вказано, що Ковача до цього не раз притягали до дисциплінарної відповідальності.

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На захист Ковача стали лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміон та крайній правий румунський євродепутат Крістіан Терхес. Сам він заявив, що вважає причиною звільнення критику уряду.

Діана Шошоаке своєю чергою пообіцяла влаштувати колишнього поліцейського кандидатом до парламенту від її партії SOS, а в разі перемоги – обіцяє номінувати того на посаду міністра внутрішніх справ. Вона також зазначила, що вже пропонувала Ковачу працювати її помічником, коли ще була румунською сенаторкою.

"Оголошена пропозиція залишається відкритою для Валерія Ковача, тому що ця поважна людина повинна продовжити свою роботу на благо румунських громадян", – вважає Шошоаке.

Ультраправа Діана Шошоаке – засновниця партії SOS і колишня позафракційна сенаторка Румунії, яка раніше входила до правої популістської партії AUR.

Під час свого першого виступу після обрання до Європарламенту Діана Шошоаке розкритикувала Україну за нібито "дискримінацію" румунської меншини, якій, за її словами, не дозволяють говорити румунською мовою.

У Румунії витівки Шошоаке мають настільки непевну славу, що одного разу через неї навіть пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів.