Одиозная евродепутат из Румынии хочет отблагодарить полицейского, одолжившего ей скутер для тиктока

Депутат Европейского парламента от Румынии Диана Шошоаке, известная выходками и скандальными заявлениями, решила отблагодарить полицейского Валеру Ковача, которого уволили из-за того, что он одолжил Шошоаке для видео шлем и полицейский скутер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынская полиция после проверки видео, где Шошоаке позирует в полицейской униформе и на служебном скутере, решила уволить Ковача.

Инициированное служебное производство показало, что полицейский систематически распространял в соцсетях оскорбления в сторону государственных служащих и сограждан. Также указано, что Ковача до этого не раз привлекали к дисциплинарной ответственности.

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На защиту Ковача стали лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион и крайне правый румынский евродепутат Кристиан Терхес. Сам он заявил, что считает причиной увольнения критику правительства.

Диана Шошоаке в свою очередь пообещала устроить бывшего полицейского кандидатом в парламент от ее партии SOS, а в случае победы – обещает номинировать того на должность министра внутренних дел. Она также отметила, что уже предлагала Ковачу работать ее помощником, когда еще была румынским сенатором.

"Объявленное предложение остается открытым для Валерия Ковача, потому что этот уважаемый человек должен продолжить свою работу на благо румынских граждан", – считает Шошоаке.

Ультраправая Диана Шошоаке – основательница партии SOS и бывший внефракционный сенатор Румынии, которая ранее входила в правую популистскую партию AUR.

Во время своего первого выступления после избрания в Европарламент Диана Шошоаке раскритиковала Украину за якобы "дискриминацию" румынского меньшинства, которому, по ее словам, не позволяют говорить на румынском языке.

В Румынии выходки Шошоаке имеют настолько сомнительную славу, что однажды из-за нее даже предлагали проверять психическое здоровье депутатов.