Поліція Румунії почала перевірку після відео сенаторки-українофобки в уніформі

Румунська поліція розпочала розслідування після того, як в соціальних мережах з'явилися відео проросійської лідерки партії "SOS" Діани Шошоаке, яка у військовій формі позує на мотоциклі поліцейського.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У четвер Шошоаке опублікувала у Facebook та TikTok відео з повідомленням "День відкритих дверей в румунській поліції! Завдяки румунській поліції! 30.05.2024". У відео вона в армійській формі і поліцейському шоломі сідає на мотоцикл поліцейського.

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Посил відео незрозумілий, але Шошоаке бере участь у виборах до Європейського парламенту, які відбудуться 9 червня.

Поліція Румунії заявила, що "рішуче засуджує будь-яку асоціацію співробітника з особою, яка бере участь у виборчій кампанії, а також використання обладнання та техніки в установі для просування виборчих програм, кандидатів або політичних партій".

Керівництво поліції призначило розслідування на предмет можливих порушень виборчого законодавства та закону про статус поліцейських у Румунії.

Ультраправа сенаторка Діана Шошоаке – засновниця партії "SOS" та позафракційна у верхній палаті (Сенаті) парламенту Румунії. Раніше вона входила до правої популістської партії AUR.

У березні 2023 року Шошоаке подала законопроєкт, який пропонував денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Через це Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Більше про політичну ситуацію у Румунії – у матеріалі Непублічний союзник: як Румунія допомагає Києву та чому там зростають рейтинги українофобів.