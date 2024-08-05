Поляки обрали "найуспішнішого прем’єра" ХХІ століття

Більшість громадян Польщі вважають найуспішнішим прем’єр-міністром цього століття чинного главу уряду Дональда Туска.

Це показало опитування United Surveys на замовлення порталу Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показує, що найкращим главою польського уряду в XXI столітті більшість респондентів вважає лідера "Громадянської платформи" Туска – його обрали 27,6% опитаних.

Друге місце посів його попередник Матеуш Моравецький від "Права і справедливості" з 24,6%.

Реклама:

За ним із суттєвим відставанням перебуває інша представниця "ПіС" Беата Шидло з 8,2% та Марек Бєлка, який був прем’єром Польщі менше року у 2004-2005-му (8,1%).

Лідера "Права і справедливості" Ярослава Качинського, який очолював польський уряд кілька місяців у 2007 році, назвали найкращим прем’єром 1,8% респондентів.

Понад 19% не змогли обрати найкращого кандидата з-поміж дев’яти запропонованих.

Раніше повідомлялось, що перші місця у рейтингу довіри поляків до політиків посідають мер Варшави Рафал Тшасковський, прем’єр Туск та президент Анджей Дуда; політики "Громадянської платформи" зайняли перші позиції вперше за майже 10 років.