Туск і мер Варшави очолили рейтинг довіри до польських політиків

Перші місця у рейтингу довіри поляків до політиків посідають мер Варшави Рафал Тшасковський, прем’єр Дональд Туск та президент Анджей Дуда; політики "Громадянської платформи" зайняли перші позиції вперше за майже 10 років.

Як пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування IBRiS на замовлення Onet.

Вперше за майже 10 років опитування – з 2015 року, коли його почали проводити – перші два місця зайняли політики "Громадянської платформи", зазначає видання.

Тшасковський – на першому місці з рейтингом довіри 43%, що на шість процентних пунктів більше, ніж місяць тому. Не довіряють йому 41,6%.

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Туск на другому місці з 42,9%, він покращив рейтинг на 2,3 процентних пункти. Також у нього суттєво понизився рейтинг недовіри: місяць тому це було 51,8%, у цьому опитуванні – вже 42.4%.

Президент Анджей Дуда – на третьому місці з рейтингом довіри 40,3%, що на 2,5 процентні пункти менше, ніж у попередньому опитуванні. Про недовіру до нього заявили 49,1%.

Лідер коаліційної "Польща 2050", спікер Сейму Шимон Головня піднявся з 5-го на 4-те місце, про довіру до нього заявили 37,6%.

Наступні позиції (у порядку спадання) зайняли міністр юстиції Адам Боднар, експрем’єр Матеуш Моравецьцкий, депутат від Нових лівих Влодзимеж Чарзастий, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Натомість рейтинг недовіри очолив колишній міністр юстиції та генпрокурор, представник тепер опозиційної партії "Право і справедливість" Збігнєв Зьобро – йому не довіряють 67,4% опитаних і довіряють – лише 16,5%.

На другому місці в антирейтингу – лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, про недовіру до нього заявили 66,3% респондентів, тоді як довіряють йому 29.6% (на 3.7 процентних пунктів менше, ніж у попередньому опитуванні).

Опитування проводилося Інститутом IBRiS 24-25 липня, всього опитали близько 1100 осіб методом CATI.

Інше опитування, результати якого оприлюднили минулого тижня, засвідчило, що найбільшим рівнем довіри користуються президент Анджей Дуда, спікер Сейму Шимон Головня та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Новий рейтинг довіри опублікували на тлі підготовки Польщі до президентських виборів у 2025 році, на яких чинний президент Анджей Дуда балотуватись не зможе. Нинішня влада міркує про висування кандидатом у президенти чинного мера Варшави Рафала Тшасковського.

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