Поляки выбрали "самого успешного премьера" ХХІ века

Большинство граждан Польши считают самым успешным премьер-министром этого века действующего главу правительства Дональда Туска.

Это показал опрос United Surveys по заказу портала Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".

Опрос показывает, что лучшим главой польского правительства в XXI веке большинство респондентов считает лидера "Гражданской платформы" Туска – его выбрали 27,6% опрошенных.

Второе место занял его предшественник Матеуш Моравецкий от "Права и справедливости" с 24,6%.

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За ним с существенным отставанием находится другая представительница "ПиС" Беата Шидло с 8,2% и Марек Белка, который был премьером Польши меньше года в 2004-2005-м (8,1%).

Лидера "Права и справедливости" Ярослава Качиньского, который возглавлял польское правительство несколько месяцев в 2007 году, назвали лучшим премьером 1,8% респондентов.

Более 19% не смогли выбрать лучшего кандидата из девяти предложенных.

Ранее сообщалось, что первые места в рейтинге доверия поляков к политикам занимают мэр Варшавы Рафал Тшасковский, премьер Туск и президент Анджей Дуда; политики "Гражданской платформы" заняли первые позиции впервые за почти 10 лет.