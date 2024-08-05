В Британии проверяют иностранный след в разжигании насильственных протестов

Британское правительство заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что в правительстве стремятся выяснить, какое влияние имели иностранные государства в распространении ложных сообщений, связанных с протестами.

"Мы видели активность ботов в интернете, значительная часть которой может быть усилена или задействована государственными субъектами, что усиливает влияние определенной дезинформации, которую мы видели. Очевидно, что это то, на что обращают внимание", – сказал он.

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После убийства трех девушек в Саутпорте – приморском городке на севере Англии – на прошлой неделе ложные сообщения в социальных сетях ошибочно идентифицировали подозреваемого в убийстве как исламистского мигранта.

Это вызвало протесты антиисламских и антииммиграционных групп, которые распространились на другие города по всей Британии. Объектами нападений стали мечети и гостиницы, где живут мигранты, что привело к жестоким столкновениям с полицией.

По последним данным, британская полиция задержала более трех сотен участников беспорядков.

Британский премьер-министр Кир Стармер отдельно объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и беспорядками.