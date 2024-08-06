Німці підтримують скасування держдопомоги непрацевлаштованим громадянам

Більшість німців підтримують вимогу генерального секретаря опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстена Ліннемана урізати соціальну допомогу для тих, хто відмовляється працювати.

Такими є результати опитування Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Так, 56% німців вважають правильним повністю урізати виплати тим, хто отримує соціальну допомогу, якщо вони відмовляються від роботи.

Згідно з опитуванням, ініціативу Ліннемана особливо вітають східні німці (62%), робітники (73%) і виборці, які вважають себе правими (80%). 64% тих, хто вважає себе лівими політично, відкидають вимогу.

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Ліннеманн висловився за те, щоб повністю припинити виплату допомоги для понад 100 000 осіб. "Статистика свідчить про те, що шестизначна кількість людей принципово не бажає працевлаштовуватися", – заявив політик ХДС в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke наприкінці липня.

Політик ХДС у цьому контексті також згадав про українських біженців, які отримують пільги.

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%", – вважає він.

Генеральний секретар ХДС зазнав багато критики з боку коаліції, і соціальне крило його власної партії також виступило проти цього кроку.

Згідно з останніми рішеннями коаліції, центри зайнятості можуть повністю припинити виплату допомоги безробітним максимум на два місяці, якщо ті, кого це стосується, наполегливо відмовляються приступити до роботи.

Раніше голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини, що розкритикували партії федеральної коаліції.