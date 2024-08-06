Немцы поддерживают отмену госпомощи нетрудоустроенным гражданам

Большинство немцев поддерживают требование генерального секретаря оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Карстена Линнемана урезать социальную помощь для тех, кто отказывается работать.

Таковы результаты опроса Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Так, 56% немцев считают правильным полностью урезать выплаты тем, кто получает социальную помощь, если они отказываются от работы.

Согласно опросу, инициативу Линнемана особенно приветствуют восточные немцы (62%), рабочие (73%) и избиратели, которые считают себя правыми (80%). 64% тех, кто считает себя левыми политически, отвергают требование.

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Линнеманн высказался за то, чтобы полностью прекратить выплату пособий для более 100 000 человек. "Статистика свидетельствует о том, что шестизначное количество людей принципиально не желает принимать работу", – заявил политик ХДС в интервью газетам медиагруппы Funke в конце июля.

Политик ХДС в этом контексте также упомянул об украинских беженцах, которые получают льготы.

"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – только 25%", – считает он.

Генеральный секретарь ХДС подвергся много критики со стороны коалиции, а социальное крыло его собственной партии также выступило против этого шага.

Согласно последним решениям коалиции, центры занятости могут полностью прекратить выплату пособий безработным максимум на два месяца, если те, кого это касается, упорно отказываются приступить к работе.

Ранее председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии, что раскритиковали партии федеральной коалиции.