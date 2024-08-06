Фінляндія порадила своїм громадянам у Британії уникати скупчень людей
Фінляндія оновила рекомендації для своїх громадян у Великій Британії у зв’язку із заворушеннями в країні.
Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", оновлення опублікувало Міністерство закордонних справ.
На сторінці з порадами для мандрівників до тієї чи іншої країни щодо Британії з’явилося оновлення, що у Сполученому Королівстві тривають локальні заворушення, що можуть становити небезпеку.
МЗС радить фінам в країні уникати великих скупчень людей та стежити за рекомендаціями місцевих органів влади.
Водночас керівник консульського відділу МЗС Юссі Таннер зазначив, що Британія продовжує вважатися безпечною для подорожей і в цілому громадянам достатньо проявляти "стандартну обережність".
Він також повідомив, що ніхто з громадян Фінляндії на території Британії не звертався на гарячу лінію у зв’язку з останніми подіями.
Нагадаємо, у Британії вже тиждень тривають протести із заворушеннями після резонансного вбивства дітей у містечку Саутпорт. Безлади з антиіммігрантськими гаслами почалися з неправдивих чуток про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.
Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.
В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.
Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.