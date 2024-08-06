Финляндия посоветовала своим гражданам в Британии избегать скоплений людей

Финляндия обновила рекомендации для своих граждан в Великобритании в связи с беспорядками в стране.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", обновление опубликовало Министерство иностранных дел.

На странице с советами МИД Финляндии для путешественников в ту или иную страну по Британии появилось обновление, что в Соединенном Королевстве продолжаются локальные беспорядки, которые могут представлять опасность.

МИД советует финнам в стране избегать больших скоплений людей и следить за рекомендациями местных органов власти.

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В то же время руководитель консульского отдела МИД Юсси Таннер отметил, что Великобритания продолжает считаться безопасной для путешествий и в целом гражданам достаточно проявлять "стандартную осторожность".

Он также сообщил, что никто из граждан Финляндии на территории Британии не обращался на горячую линию в связи с последними событиями.

Напомним, в Британии уже неделю продолжаются протесты с беспорядками после резонансного убийства детей в городке Саутпорт. Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами начались с ложных слухов о том, что совершивший нападение подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.