В Швейцарии обнаружили ошибку в прогнозах пенсионного бюджета почти на $5 млрд

Федеральное ведомство социального страхования Швейцарии (FSIO) во вторник, 6 августа, заявило, что прогнозируемые расходы на выплаты пенсий до 2033 года будут на 4 миллиарда швейцарских франков (4,7 миллиарда долларов) ниже прогноза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Как заявило FSIO, расходы федерального бюджета на пенсии по возрасту и в связи с потерей кормильца в 2033 году, вероятно, составят примерно на 6% ниже, чем предполагалось ранее.

Расхождение вызвали "две неправильные формулы" в программе расчета, говорит ведомство. Для решения проблемы оно поручило двум исследовательским институтам разработать новые модели расчета до конца августа.

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Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер на этом фоне распорядилась провести административное расследование, чтобы выяснить, как могла произойти ошибка в расчетах.

Новость вызвала критику со стороны левых швейцарских партий и профсоюзов, которые заявили, что именно чрезмерный дефицит в пенсионной системе мог повлиять на решение референдума 2022 года о повышении пенсионного возраста для женщин.

Швейцарские "Зеленые" уже объявили, что планируют обжаловать результаты того референдума, где за увеличение пенсионного возраста женщин до 65 проголосовали лишь более 50,5% граждан.

Напомним, в марте в Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.