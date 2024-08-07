Першим міністром Уельсу вперше стала жінка

Елунед Морган була обрана першим міністром Уельсу і стала першою жінкою на цій посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Баронеса Морган була затверджена на посаді першого міністра в результаті голосування членів Сенедду (парламенту) у вівторок.

Елунед Морган

Парламент Уельсу був відкликаний з літніх канікул на спеціальне засідання, щоб проголосувати за нового першого міністра після відставки Воуна Гітінга з посади лідера валлійських лейбористів.

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Новий перший міністр отримала 28 голосів, лідер валлійських консерваторів Ендрю Р.Т. Девіс – 15, а лідер соціал-демократів Рун ап Іорверт – 12.

Очікувалося, що конкурс на посаду наступника Гітінга триватиме до вересня.

Але баронеса Морган, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я Уельсу з 2021 року, перемогла на виборах без опонентів.

Вона балотувалася в одному списку з міністром у справах села Х'ю Ірранкою-Дейвісом, якого, як очікується, призначить своїм заступником.

Вони пообіцяли "силу, стабільність і єдність", зосередившись на "покращенні речей, які мають найбільше значення" для людей по всій країні.

Гетінг подав у відставку з посади голови партії та першого міністра Уельсу на тлі внутрішніх скандалів. Приводом до відставки стало звільнення чотирьох міністрів валлійського уряду.

На момент обрання в березні Воун Гетінг став першим темношкірим головою уряду в Європі.