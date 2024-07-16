Перший темношкірий на чолі уряду в Європі пішов у відставку через чотири місяці

Перший міністр регіонального уряду Уельсу Воун Гетінг, який став першим темношкірим чоловіком на чолі європейського уряду, у вівторок оголосив про відставку після низки скандалів та звільнення міністрів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він оголосив у X (Twitter).

Гетінг заявив, що ухвалив "складне рішення розпочати процедуру відставки" з посади голови уряду Уельсу, а також лідера Лейбористської партії в Уельсі.

"Для мене було честю мати змогу показати недостатньо представленим спільнотам, що для них, для нас, в Уельсі є місце. Тепер я обговорюватиму графік обрання нового лідера своєї партії", – додав він.

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Рівно чотири місяці тому перший міністр Уельсу увійшов в історію, ставши першим темношкірим главою уряду європейської країни.

Відтоді, однак, він потрапив під критику, зокрема через сумнівну пожертву у 200 тисяч фунтів стерлінгів від компанії, засудженої за екологічні злочини, та звільнення урядовиці, яку звинуватив у витоку внутрішнього листування.

На тлі цих скандалів від коаліції з лейбористами відмовилась валлійська націоналістична партія "Плайд Камрі", а уряд Гетінга минулого місяця програв вотум недовіри, який, однак, не мав юридичних наслідків.

Про відставку лідер валлійських лейбористів оголосив того ж дня, коли на знак протесту з уряду Уельсу вийшли чотири міністри, серед яких і міністр економіки Джеремі Майлз, що змагався з Гетінгом за лідерство в партії на початку року.

Уряд Уельсу, створений у 1999 році, відповідає за такі сфери політики, як охорона здоров'я, освіта, економічний розвиток, транспорт і місцеве самоврядування.

У Шотландії, нагадаємо, навесні цього року також змінився перший міністр: ним став Джон Свінні, який також очолив найбільшу в регіональному парламенті Шотландську національну партію.