Уряд Уельсу вперше очолить жінка

Лейбористська партія в Уельсі в середу, 24 липня, обрала своїм лідером жінку – Елунед Морган, яка має незабаром стати першою жінкою на посаді глави регіонального уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Морган стала єдиною претенденткою на посаду лідера валлійських лейбористів. Очікується, що вона незабаром буде затверджена на посаді першої міністерки Уельсу, позаяк її партія має більшість у регіональному парламенті – Сенедді.

До обрання лідеркою Лейбористської партії в Уельсі Елунед Морган протягом 1994-2009 років була депутаткою Європарламенту, а з 2016-го працювала у валлійському парламенті. Її остання посада – міністерка здоров’я Уельсу.

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Елунед Морган Фото: уряд Уельсу

Як зазначає Politico, Морган стала п'ятою жінкою в історії Уельсу, яку обрали на постійну політичну посаду, і першою, яка народила дитину на посаді. Крім того, 57-річна Морган має титул баронеси.

Нова лідерка лейбористів прийшла на зміну Воуну Гетінгу, який минулого тижня подав у відставку з посади голови партії та першого міністра Уельсу на тлі внутрішніх скандалів. Приводом до відставки стало звільнення чотирьох міністрів валлійського уряду.

На момент обрання в березні Воун Гетінг став першим темношкірим головою уряду в Європі.

Коли саме Елунед Морган офіційно очолить уряд Уельсу, наразі невідомо, позаяк Сенедд нині перебуває на літніх канікулах.