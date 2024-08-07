Мер Парижа різко відповіла критикам церемонії відкриття Олімпіади

Мер Парижа Анн Ідальго різко відповіла на критику церемонії відкриття Олімпійських ігор у французькій столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Le Monde, яке наводить Politico.

Відповідаючи тим, кого обурила церемонія відкриття Ігор, Ідальго використала англійську ненормативну лексику.

"До біса реакціонерів, до біса цих ультраправих, до біса всіх тих, хто хотів би втягнути нас у війну всіх проти всіх", – сказала вона, в оригіналі використовуючи слово "f*ck".

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Найбільше гніву навколо церемонії викликав мистецький сегмент під назвою "Святкування", в якому брала участь група танцюристів і травесті артистів, яку багато хто сприйняв як паралель до "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі – те, що організатори заперечували.

Християнські групи і консервативні лідери по всьому світу – в тому числі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишній президент США Дональд Трамп – розкритикували церемонію відкриття як позбавлену смаку і богохульну.

Ідальго сказала, що пишається тим, як церемонія відкриття представила Париж світові.

"Париж – це місто всіх свобод, місто прихистку для ЛГБТКІ+ людей, місто, де люди живуть разом… Ультраправі меседжі були розбиті цими Іграми і церемонією відкриття", – зазначила вона.

Нагадаємо, хореограф церемонії відкриття Олімпійських ігор Томас Джоллі почав отримувати погрози у соціальних мережах після того, як сцена під назвою "Святкування" викликала широке обурення.

На його захист став президент Франції Емманюель Макрон, який заявив, що обурений цими погрозами.

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