Мэр Парижа резко ответила критикам церемонии открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго резко ответила на критику церемонии открытия Олимпийских игр во французской столице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Le Monde, которое приводит Politico.

Отвечая тем, кого возмутила церемония открытия Игр, Идальго использовала английскую ненормативную лексику.

"К черту реакционеров, к черту этих ультраправых, к черту всех тех, кто хотел бы втянуть нас в войну всех против всех", – сказала она, в оригинале используя слово "f*ck".

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Больше всего гнева вокруг церемонии вызвал художественный сегмент под названием "Празднование", в котором участвовала группа танцоров и травести артистов, которую многие восприняли как параллель к "Тайной вечере" Леонардо да Винчи – то, что организаторы отрицали.

Христианские группы и консервативные лидеры по всему миру – в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп – раскритиковали церемонию открытия как безвкусную и богохульную.

Идальго сказала, что гордится тем, как церемония открытия представила Париж миру.

"Париж – это город всех свобод, город приюта для ЛГБТКИ+ людей, город, где люди живут вместе... Ультраправые месседжи были разбиты этими Играми и церемонией открытия", – отметила она.

Напомним, хореограф церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли начал получать угрозы в социальных сетях после того, как сцена под названием "Празднование" вызвала широкое возмущение.

На его защиту стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил, что возмущен этими угрозами.

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