У Литві пропонують штрафувати за образу журналістів

Спікерка парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує запровадити штрафи за образу журналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Спікерка підготувала і зареєструвала в секретаріаті Сейму поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Якщо поправки ухвалять, вони дадуть змогу накладати штраф у розмірі від 50 до 300 євро за образи журналіста письмовою, усною, жестикуляційною, образливою, провокаційною або іншою поведінкою.

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Спікерка зазначила, що професійні організації, що об'єднують журналістів, регулярно порушують питання про те, що під час законного збору інформації журналісти зазнають образ, що заважає виконанню ними своїх професійних функцій.

"Особливо часто це відбувається в період складних соціально-економічних або політичних подій", – ідеться в пояснювальній записці до проєкту.

Згідно з пропозицією, розслідування адміністративних правопорушень, пов'язаних із посяганням на гідність журналістів, здійснюватиме інспектор із журналістської етики, який складатиме протоколи про адміністративні правопорушення.

Наразі литовський Кодекс про адміністративні правопорушення не передбачає відповідальності за образу журналістів. Тим часом за наклеп щодо державних політиків, посадових осіб, державних службовців, осіб, які виконують функції державного управління, осіб, які надають державні послуги, а також державних службовців, військовослужбовців або співробітників спецслужб покарання є.

Нещодавно в Італії журналістку зобов’язали виплатити 5000 євро штрафу через глузування зі зросту прем'єрки Джорджії Мелоні у соцмережі X (Twitter).

Італійський суд також узяв до розгляду позов прем’єр-міністерки проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі".