В Литве предлагают штрафовать за оскорбление журналистов

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает ввести штрафы за оскорбление журналистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Спикер подготовила и зарегистрировала в секретариате Сейма поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Если поправки примут, они позволят накладывать штраф в размере от 50 до 300 евро за оскорбления журналиста письменным, устным, жестикуляционным, оскорбительным, провокационным или другим поведением.

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Спикер отметила, что профессиональные организации, объединяющие журналистов, регулярно поднимают вопрос о том, что во время законного сбора информации журналисты подвергаются оскорблениям, что мешает выполнению ими своих профессиональных функций.

"Особенно часто это происходит в период сложных социально-экономических или политических событий", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно предложению, расследование административных правонарушений, связанных с посягательством на достоинство журналистов, будет осуществлять инспектор по журналистской этике, который будет составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сейчас литовский Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за оскорбление журналистов. Между тем за клевету в отношении государственных политиков, должностных лиц, государственных служащих, лиц, выполняющих функции государственного управления, лиц, предоставляющих государственные услуги, а также государственных служащих, военнослужащих или сотрудников спецслужб наказание есть.

Недавно в Италии журналистку обязали выплатить 5000 евро штрафа за насмешки над ростом премьера Джорджии Мелони в соцсети X (Twitter).

Итальянский суд также принял к рассмотрению иск премьер-министра против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".