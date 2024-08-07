Lufthansa скасовує рейси у близькосхідні країни на довший час

Німецька авіакомпанія Lufthansa з міркувань безпеки скасувала низку рейсів у близькосхідному напрямку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Сполучення з Тель-Авівом, Бейрутом, Тегераном, Амманом та Ербілем призупинено до вівторка 13 серпня включно.

До того часу авіакомпанії групи також не використовуватимуть повітряний простір над Іраком та Іраном.

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Lufthansa пропонує мандрівникам з квитками до 20 серпня включно безкоштовне перебронювання та скасування квитків.

Заборона на польоти поширюється на всі авіакомпанії групи, як на вантажні, так і на пасажирські літаки. Окрім основної авіакомпанії, до складу Lufthansa Group також входять Swiss, Austrian, Brussels Airlines та Eurowings.

Ситуація на Близькому Сході загострилась після того, як Іран пригрозив Ізраїлю відплатою за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози і атакувати Ізраїль. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.

Також повідомляли, що Німеччина нібито готується до масштабної евакуації своїх громадян із залученням військових, якщо у цьому виникне потреба.