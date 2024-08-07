У Бельгії побили й пограбували дипломата Азербайджану та його дружину

Посол Азербайджану при НАТО Джафар Гусейнзаде і його дружина стали жертвами нападу та пограбування в Брюсселі.

Про це напередодні повідомили бельгійські ЗМІ, а сам Гусейнадзе підтвердив азербайджанському агентству АРА, пише "Європейська правда".

Як повідомили місцеві медіа, двоє зловмисників під’їхали на орендованому скутері до посла Азербайджану з дружиною, вдарили їх пістолетом по голові та відібрали дві пари годинників Rolex.

Прокуратура Брюсселя підтвердила, що розслідування інциденту триває, але відмовилася від подальших коментарів.

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Сам посол Гусейнзаде розповів АРА, що двоє нападників увірвались слідом за ним і дружиною у двері будинку, де вони проживають, і, пригрозивши зброєю, зажадали віддати їм предмети, які були на подружжі.

"Забравши сумку дружини і годинник Rolex, які були на нас, вони завдали нам легких травм і пішли геть. Поліція, яка прибула на місце, одразу розпочала розслідування інциденту", – розповів азербайджанський дипломат.

Він також заявив, що вартість годинників Rolex (яку бельгійські ЗМІ оцінили у 90 тисяч євро) "надмірно і в кратну кількість разів" завищена, а про інцидент посольство Азербайджану офіційно повідомило бельгійській стороні.

Минулого року нападу зазнало посольство Азербайджану в Ірані, після чого дипломатичне представництво на якийсь час припинило роботу.