У Бельгії побили й пограбували дипломата Азербайджану та його дружину
Посол Азербайджану при НАТО Джафар Гусейнзаде і його дружина стали жертвами нападу та пограбування в Брюсселі.
Про це напередодні повідомили бельгійські ЗМІ, а сам Гусейнадзе підтвердив азербайджанському агентству АРА, пише "Європейська правда".
Як повідомили місцеві медіа, двоє зловмисників під’їхали на орендованому скутері до посла Азербайджану з дружиною, вдарили їх пістолетом по голові та відібрали дві пари годинників Rolex.
Прокуратура Брюсселя підтвердила, що розслідування інциденту триває, але відмовилася від подальших коментарів.
Сам посол Гусейнзаде розповів АРА, що двоє нападників увірвались слідом за ним і дружиною у двері будинку, де вони проживають, і, пригрозивши зброєю, зажадали віддати їм предмети, які були на подружжі.
"Забравши сумку дружини і годинник Rolex, які були на нас, вони завдали нам легких травм і пішли геть. Поліція, яка прибула на місце, одразу розпочала розслідування інциденту", – розповів азербайджанський дипломат.
Він також заявив, що вартість годинників Rolex (яку бельгійські ЗМІ оцінили у 90 тисяч євро) "надмірно і в кратну кількість разів" завищена, а про інцидент посольство Азербайджану офіційно повідомило бельгійській стороні.
Минулого року нападу зазнало посольство Азербайджану в Ірані, після чого дипломатичне представництво на якийсь час припинило роботу.