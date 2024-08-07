В Бельгии избили и ограбили дипломата Азербайджана и его жену

Посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и его жена стали жертвами нападения и ограбления в Брюсселе.

Об этом накануне сообщили бельгийские СМИ, а сам Гусейнадзе подтвердил азербайджанскому агентству АРА, пишет "Европейская правда".

Как сообщили местные СМИ, двое злоумышленников подъехали на арендованном скутере к послу Азербайджана с женой, ударили их пистолетом по голове и отобрали две пары часов Rolex.

Прокуратура Брюсселя подтвердила, что расследование инцидента продолжается, но отказалась от дальнейших комментариев.

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Сам посол Гусейнзаде рассказал АРА, что двое нападавших ворвались вслед за ним и женой в дверь дома, где они проживают, и, пригрозив оружием, потребовали отдать им предметы, которые были на супругах.

"Забрав сумку жены и часы Rolex, которые были на нас, они нанесли нам легкие травмы и ушли прочь. Полиция, которая прибыла на место, сразу начала расследование инцидента", – рассказал азербайджанский дипломат.

Он также заявил, что стоимость часов Rolex (которую бельгийские СМИ оценили в 90 тысяч евро) "чрезмерно и в кратное количество раз" завышена, а об инциденте посольство Азербайджана официально сообщило бельгийской стороне.

В прошлом году нападению подверглось посольство Азербайджана в Иране, после чего дипломатическое представительство на некоторое время прекратило работу.