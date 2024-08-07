Британським депутатам порадили працювати дистанційно через хвилю заворушень

Депутати Палати громад парламенту Британії отримали рекомендацію попрацювати дистанційно у зв’язку з ультраправими заворушеннями.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Спікер Палати громад сер Ліндсі Гойл розіслав листи депутатам, у яких закликав їх до підвищеної обережності у зв’язку з ультраправими протестами, яких очікують ввечері у середу.

Депутатам з важливих округів порадили попрацювати дистанційно, щоб уникнути зайвих ризиків.

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"Можливість для депутатів і їхніх команд виконувати свої обов’язки безпечно, у стінах парламенту і за його межами – це фундаментальний принцип нашої демократії. Тиск і залякування – абсолютно неприйнятні", – прокоментував речник Палати громад.

Як повідомляли, поліції Британії відомо про підготовку на вечір 7 серпня понад 100 ультраправих протестів по всій території країни. Для охорони порядку будуть задіяні близько 6000 силовиків.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.