Британским депутатам посоветовали работать дистанционно из-за волны беспорядков

Депутаты Палаты общин парламента Британии получили рекомендацию поработать дистанционно в связи с ультраправыми беспорядками.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Спикер Палаты общин Линдси Гойл разослал письма депутатам, в которых призвал их к повышенной осторожности в связи с ультраправыми протестами, которых ожидают вечером в среду.

Депутатам из важных округов посоветовали поработать дистанционно, чтобы избежать лишних рисков.

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"Возможность для депутатов и их команд выполнять свои обязанности в безопасности, в стенах парламента и за его пределами – это фундаментальный принцип нашей демократии. Давление и запугивание – абсолютно неприемлемы", – прокомментировали в пресслужбе Палаты общин.

Как сообщалось, полиции Британии известно о подготовке на вечер 7 августа более 100 ультраправых протестов по всей территории страны. Для охраны порядка будут задействованы около 6000 силовиков.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое маленьких девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.