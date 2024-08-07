Reuters: Франція просить ФБР допомогти розслідувати масштабну диверсію на залізниці

Поліція Франції, яка розслідує диверсію на швидкісних залізничних лініях, що сталась за лічені години до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, звернулася по допомогу до Федерального бюро розслідувань США.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, безпосередньо знайомі з ходом розслідування, пише "Європейська правда".

Французькі слідчі звернулися до ФБР після того, як низка ЗМІ отримала електронного листа від імовірних виконавців диверсії, надісланого з адреси riseup.net – організації, що базується в американському Сіетлі.

Ця організація стверджує, що надає "комунікаційні та комп'ютерні ресурси союзникам, які беруть участь у боротьбі проти капіталізму та інших форм гноблення".

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Автор електронного листа критикував французькі швидкісні потяги TGV як такі, що приносить користь лише "кільком привілейованим особам", і заявив, що транспортна система "завжди була засобом для колонізації нових територій".

Як пояснили джерела Reuters, оскільки сайт riseup.net базується в США, французька поліція звернулася до ФБР з проханням допомогти ідентифікувати власника електронної пошти, з якої відправили листи у ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади з 25 на 26 липня невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів.

Хоча наслідки диверсії усунули за кілька днів, у тимчасовому уряді Франції розпорядилися посилити заходи безпеки залізничної інфраструктури.

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