У Молдові хочуть ввести тривожну ситуацію в газовому секторі через бойові дії на Курщині

Міністерство енергетики Молдови просить комісію з надзвичайних ситуацій запровадити режим тривожної ситуації в газовому секторі з огляду на військові дії на території Росії в Курській області, де розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову.

Про це 8 серпня повідомив міністр енергетики Віктор Парліков, який скликав підприємства сектора на засідання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як зазначив Парліков, зараз немає жодних перебоїв із постачанням газу або серйозної загрози збою системи. Але, за словами Парлікова, український оператор транспортування газу повідомив Vestmoldtransgaz про те, що існує можливий ризик того, що можуть виникнути певні обмеження з огляду на військові дії на території.

"Ми запропонуємо комісії з надзвичайної ситуації встановити тимчасовий режим тривожної ситуації. Цей режим передбачає, що є ризик, за яким стежать, але не втручаються. І вже комісія вирішить, чи потрібно вводити такий режим, і як можна втрутитися в цю ситуацію, і чи є така необхідність", – сказав Парліков.

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Він також повідомив, що влада обговорить у вужчому форматі можливі сценарії дії в разі припинення постачання газу.

Засідання комісії з надзвичайних ситуацій має відбутися протягом 12 годин після надходження звернення міністерства.

За даними операторів, постачання природного газу через територію України в придністровський регіон здійснюється у звичайному режимі, водночас для потреб правобережжя Дністра є достатній обсяг газу, включно з гарантійними запасами та обсягами, законтрактованими операторами ринку на комерційній основі.

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили є в прикордонній зоні.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.