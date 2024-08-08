В Молдове хотят ввести тревожную ситуацию в газовом секторе из-за боевых действий на Курщине

Министерство энергетики Молдовы просит комиссию по чрезвычайным ситуациям ввести режим тревожной ситуации в газовом секторе, учитывая военные действия на территории России в Курской области, где расположена газоизмерительная станция Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

Об этом 8 августа сообщил министр энергетики Виктор Парликов, который созвал предприятия сектора на заседание, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как отметил Парликов, сейчас нет никаких перебоев с поставками газа или серьезной угрозы сбоя системы. Но, по словам Парликова, украинский оператор транспортировки газа сообщил Vestmoldtransgaz о том, что существует возможный риск того, что могут возникнуть определенные ограничения, учитывая военные действия на территории.

"Мы предложим комиссии по чрезвычайной ситуации установить временный режим тревожной ситуации. Этот режим предусматривает, что есть риск, за которым следят, но не вмешиваются. И уже комиссия решит, нужно ли вводить такой режим, и как можно вмешаться в эту ситуацию, и есть ли такая необходимость", – сказал Парликов.

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Он также сообщил, что власти обсудят в более узком формате возможные сценарии действия в случае прекращения поставок газа.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям должно состояться в течение 12 часов после обращения министерства.

По данным операторов, поставки природного газа через территорию Украины в приднестровский регион осуществляются в обычном режиме, в то же время для нужд правобережья Днестра есть достаточный объем газа, включая гарантийные запасы и объемы, законтрактованные операторами рынка на коммерческой основе.

Со вторника, 6 августа, россияне сообщают о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы есть в приграничной зоне.

Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.