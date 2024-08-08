ЄС нагадав Болгарії про боротьбу з дискримінацією після ухвалення закону про "гей-пропаганду"
Європейська комісія на тлі ухвалення в Болгарії законопроєкту про заборону "гей-пропаганди" у школах нагадала, що ЄС виступає за протидію дискримінації.
Про це на брифінгу в Брюсселі в четвер, 8 серпня, сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".
Гіппер зазначила, що Єврокомісія не може коментувати ухвалений у Болгарії законопроєкт про "гей-пропаганду", бо він усе ще перебуває на розгляді.
"Але дозвольте мені нагадати вам позицію комісії, яка полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до подолання дискримінації, нерівності та викликів, з якими стикаються ЛГБТК+ особи", – додала вона.
Представниця Єврокомісії відмовилась говорити, чи матиме ухвалення закону про "гей-пропаганду" наслідки для Болгарії.
Напередодні болгарський парламент схвалив законопроєкт, внесений проросійською партією "Відродження", який забороняє "пропаганду, популяризацію та заохочення" будь-чого, пов'язаного з ЛГБТК+ спільнотою, в системі освіти.
Рішення парламенту Болгарії різко розкритикували правозахисні та ЛГБТ-організації.
Нагадаємо, що раніше подібний закон про "захист сімейних цінностей" та протидію "ЛГБТ-пропаганді" ухвалили в першому читанні в парламенті Грузії.
У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.