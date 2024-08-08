ЄС нагадав Болгарії про боротьбу з дискримінацією після ухвалення закону про "гей-пропаганду"

Європейська комісія на тлі ухвалення в Болгарії законопроєкту про заборону "гей-пропаганди" у школах нагадала, що ЄС виступає за протидію дискримінації.

Про це на брифінгу в Брюсселі в четвер, 8 серпня, сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

Гіппер зазначила, що Єврокомісія не може коментувати ухвалений у Болгарії законопроєкт про "гей-пропаганду", бо він усе ще перебуває на розгляді.

"Але дозвольте мені нагадати вам позицію комісії, яка полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до подолання дискримінації, нерівності та викликів, з якими стикаються ЛГБТК+ особи", – додала вона.

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Представниця Єврокомісії відмовилась говорити, чи матиме ухвалення закону про "гей-пропаганду" наслідки для Болгарії.

Напередодні болгарський парламент схвалив законопроєкт, внесений проросійською партією "Відродження", який забороняє "пропаганду, популяризацію та заохочення" будь-чого, пов'язаного з ЛГБТК+ спільнотою, в системі освіти.

Рішення парламенту Болгарії різко розкритикували правозахисні та ЛГБТ-організації.

Нагадаємо, що раніше подібний закон про "захист сімейних цінностей" та протидію "ЛГБТ-пропаганді" ухвалили в першому читанні в парламенті Грузії.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.