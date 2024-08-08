ЕС напомнил Болгарии о борьбе с дискриминацией после принятия закона о "гей-пропаганде"

Европейская комиссия на фоне принятия в Болгарии законопроекта о запрете "гей-пропаганды" в школах напомнила, что ЕС выступает за противодействие дискриминации.

Об этом на брифинге в Брюсселе в четверг, 8 августа, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, сообщает "Европейская правда".

Гиппер отметила, что Еврокомиссия не может комментировать принятый в Болгарии законопроект о "гей-пропаганде", потому что он все еще находится на рассмотрении.

"Но позвольте мне напомнить вам позицию комиссии, которая заключается в том, что мы остаемся непоколебимыми в своих обязательствах и приверженности к преодолению дискриминации, неравенства и вызовов, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ лица", – добавила она.

Реклама:

Представительница Еврокомиссии отказалась говорить, будет ли иметь принятие закона о "гей-пропаганде" последствия для Болгарии.

Накануне болгарский парламент одобрил законопроект, внесенный пророссийской партией "Возрождение", который запрещает "пропаганду, популяризацию и поощрение" чего-либо, связанного с ЛГБТК+ сообществом, в системе образования.

Решение парламента Болгарии резко раскритиковали правозащитные и ЛГБТ-организации.

Напомним, что ранее подобный закон о "защите семейных ценностей" и противодействии "ЛГБТ-пропаганде" приняли в первом чтении в парламенте Грузии.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.