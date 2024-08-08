ЄС закликає Мексику арештувати Путіна за ордером МКС, якщо він приїде на інавгурацію

Європейська комісія закликала мексиканську владу заарештувати правителя Росії Владіміра Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Про це в коментарі Euractiv сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стано, Мексика як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду юридично зобов'язана заарештувати Путіна, на якого виданий ордер на арешт, якщо він прийме запрошення відвідати церемонію інавгурації в Мехіко.

"Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МКС", – додав він.

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Речник Єврокомісії вказав, що Мексика взяла участь у мирному саміті в Швейцарії в червні, де "був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України", а під час голосувань в ООН "засудила російську агресію і закликала Росію зупинити її".

Водночас Стано визнав, що "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.

У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.